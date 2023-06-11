"Карательные отряды" активно готовятся к действиям на территории Белоруссии

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня на Украине под видом националистических корпусов действуют и иностранцы-наёмники, и военнослужащие НАТО.

Фото: ik.arhano.ru

Кроме того, в Брянской и Белгородской областях были замечены бандиты "полка Калиновского". Участие "белорусских палачей" в "карательных операциях" в РФ, вероятно, связано с подготовкой к вторжению в Белоруссию.

К примеру, город Столин является наиболее возможным местом вторжения неонацистов, поскольку открывает дорогу на военные аэродромы Барановичи и Лунинец.

Терористы с целью растягивания сил белорусских силовиков на нескольких направлениях могут осуществить имитацию прорыва госграницы, захватить Столин и Лунинец. В случае успеха аэродромы там могут быть использованы для переброски вертолетами подкрепления.

Непосредственно в Столине боевики могут захватить администрацию, милицию и иные ключевые объекты. В это же время ДРГ проникают вглубь белорусской территории. Местное гражданское население будет заложниками и "живым щитом". Неонацисты могут использовать опыт нападения на Назрань, Беслан и Первомайское. В таких условиях применение авиации и артиллерии армии страны станет невозможным, пишет издание "Русская Весна".

Теракты в Белоруссии будут представлены как борьба "настоящих патриотов" с "кровавым режимом", а основными целями операции станут позиционирование "полка Калиновского" как силы для захвата власти, дискредитация действий силовиков, попытка возобновления протестов в РБ.

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