В Харькове готовятся к городским боям

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мере "контрнаступления" на Запорожском направлении, у жителей Харьковской области повышается тревожность.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

А участившиеся обстрелы региона лишь предвещают возможные бои в областном центре. В городе большинство людей понимает, что после того, как ВС РФ отразят все попытки ВСУ, последует наступление русских, пишет "ПолитНавигатор".

Сами власти Харькова обходят тему надвигающихся боевых действий, отвлекая граждан переименованием улиц и станций метрополитена. Мэр Терехов обустраивает город клумбами и скамейками в парках, вместо того, чтобы заняться бомбоубежищами для людей.

Власть города наверняка хочет сделать горожан живым щитом. Но не они не берут во внимание тот факт, что наступление ВС РФ не ограничится северными и восточными районами, а город будет взят в полукольцо. И спасение харьковчан сегодня в их собственных руках и головах.

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