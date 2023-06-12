Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени
Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления
Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга
Рожин: ВСУ готовятся наступать на Времьевский выступ самой обученной 72-й бригадой

Заявление ВСУ о захвате 90 квадратных километров прокомментировал Марков

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков озвучил заявления Минобороны Украины, которое отчиталось об успехах ВСУ.

Заявление ВСУ о захвате 90 квадратных километров прокомментировал Марков
Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Марков отметил, что Минобороны Украины не озвучивает информацию о потерях украинской армии в ходе наступления.

"ВСУ захватили 90 кв км и углубились в оборону армии России на 6,5 км, захватив при этом 7 маленьких деревень, за неделю наступления — таковы последние заявления Минобороны Украины", — написал политолог в своём Telegram-канале

Политический эксперт объяснил, что речь идёт об атаке ВСУ в районе Волновахи, на стыке Запорожья и ДНР. 

Он подчеркнул, что в России уверены, что ВСУ преувеличивают свои успехи.

Ранее Владимир Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Онколог назвал семь самых опасных видов рака

Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.

Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Последние материалы
MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени
Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления
Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Ученые активно строят реальный тяговый луч
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Как водители меняют клиренс авто, не подозревая об этом
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников