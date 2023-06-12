Заявление ВСУ о захвате 90 квадратных километров прокомментировал Марков

Политолог Сергей Марков озвучил заявления Минобороны Украины, которое отчиталось об успехах ВСУ.

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Марков отметил, что Минобороны Украины не озвучивает информацию о потерях украинской армии в ходе наступления.

"ВСУ захватили 90 кв км и углубились в оборону армии России на 6,5 км, захватив при этом 7 маленьких деревень, за неделю наступления — таковы последние заявления Минобороны Украины", — написал политолог в своём Telegram-канале

Политический эксперт объяснил, что речь идёт об атаке ВСУ в районе Волновахи, на стыке Запорожья и ДНР.

Он подчеркнул, что в России уверены, что ВСУ преувеличивают свои успехи.

Ранее Владимир Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления.