Владимир Зеленский прокомментировал небольшие успехи украинской армии.
Президент Украины рассказал, что в ходе совещания выслушал доклады военных, руководящих направлениями "Хортица" и "Таврия".
"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага такие, как нам нужно", — заявил украинский лидер.
Он отметил, что благодаря действиям ВСУ флаг Украины "возвращается на законное место".
Ранее Алексей Арестович* рассказал о готовящемся главном ударе ВСУ.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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