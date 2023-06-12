Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский прокомментировал небольшие успехи украинской армии.

Фото: topwar.ru

Президент Украины рассказал, что в ходе совещания выслушал доклады военных, руководящих направлениями "Хортица" и "Таврия".

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага такие, как нам нужно", — заявил украинский лидер.

Он отметил, что благодаря действиям ВСУ флаг Украины "возвращается на законное место".

Ранее Алексей Арестович* рассказал о готовящемся главном ударе ВСУ.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.