Киевский режим сконцентрировал свои группировки неподалёку от населённых пунктов Угледар и Авдеевка для последующего удара на Донецком направлении.
По словам советника врио руководителя ДНР Яна Гагина, районы Угледара и Авдеевки являются наиболее активными и горячими участками на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) считают данное направление перспективным для дальнейших атак.
"ВСУ сконцентрировали достаточно серьёзные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении", — подчеркнул Гагин в беседе с ТАСС.
Как пояснил советник, российские военные эффективно отражают все попытки Киева перейти в атаку.
Ранее военспец Василий Дандыкин назвал потери ВСУ в начале контрнаступления "настоящей катастрофой" не только для киевского режима, но и для Запада.
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