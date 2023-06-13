Представитель Министерства обороны РФ сообщил о подписании семи новых контрактов с командирами подразделений добровольческого корпуса, действующего в зоне СВО.
Подписанный документ определяет правовой статус и регламентирует деятельность добровольцев-штурмовиков, пояснил генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
"Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации", — заявил представитель оборонного ведомства.
Алексеев выразил уверенность, что подписание контракта с остальными подразделениями добровольцев произойдёт в течение недели.
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