Официальный представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации превентивно атаковали резервы украинской армии в этом регионе.
"Минувшей ночью ракетами и БПЛА нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении", — отметил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
По данным политика, целями российских военных стали пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области и на подконтрольном Киеву участке Запорожской области.
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