Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации превентивно атаковали резервы украинской армии в этом регионе.

Фото: https://regnum.ru/

"Минувшей ночью ракетами и БПЛА нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении", — отметил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

По данным политика, целями российских военных стали пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области и на подконтрольном Киеву участке Запорожской области.