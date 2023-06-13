МО РФ: на Времевском выступе в контрнаступ брошены подразделения, наспех сформированные из остатков ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Времьевском выступе Киев в контрнаступление бросил подразделения, наспех сформированные из остатков бригад ВСУ, ранее понёсших большие потери.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также сообщается, что районе Макаровки отражены несколько атак ВСУ, усиленных боевыми бронемашинами и танками.

Южнее Артёмовска отражены две атаки врага в направлении Клещеевки. Около Пречистовки уничтожена большая часть личного состава тактической группы армии Украины и четыре боевые машины пехоты.

Общие потери украинских войск за сутки в этих районах составили до 275 человек, 4 танка, 15 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и гаубица "Мста-Б", подытожило военное ведомство.

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