На Времьевском выступе Киев в контрнаступление бросил подразделения, наспех сформированные из остатков бригад ВСУ, ранее понёсших большие потери.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также сообщается, что районе Макаровки отражены несколько атак ВСУ, усиленных боевыми бронемашинами и танками.
Южнее Артёмовска отражены две атаки врага в направлении Клещеевки. Около Пречистовки уничтожена большая часть личного состава тактической группы армии Украины и четыре боевые машины пехоты.
Общие потери украинских войск за сутки в этих районах составили до 275 человек, 4 танка, 15 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и гаубица "Мста-Б", подытожило военное ведомство.
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