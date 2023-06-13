Армия России пошла в атаку под Угледаром при поддержке вертолётов

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы под Угледаром пошли в атаку при поддержке ударных вертолётов.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом в своём Telegram-канале сообщила военный корреспондент, поэт, публицист и фронтовой волонтёр Анна Долгарёва.

"Держимся, вперёд пошли напролом", — цитирует Долгарёва бойцов с места СВО, предоставляя видеоролик.

По комментариям экспертов, возможно, это полноценная попытка решить вопрос Угледара или попытка сковать боем подразделения 72-й бригады ВСУ, чью артиллерию забрали на другой участок. А между тем, вопрос 72-й бригады — один из главных в контексте сражения на Времьевском выступе, подытожили обозреватели.

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