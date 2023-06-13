Сотрудники ФСБ задержали в Минеральных водах террориста, обвиняемого в нападении в составе вооруженной группы на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о нападении боевиков на Ботлихский район под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.
Задержанным является гражданин России Рустам Ярбулдыев, 1977 года рождения. Сотрудники ФСБ совместно с СКР собрали неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к указанному преступлению.
Напомним, в 1999 году террористы вторглись в Ботлихский район Дагестана, где в ходе нападения убили свыше 280 и ранили более 800 сотрудников правопорядка и военнослужащих, а также гражданских лиц.
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