ФСБ задержала мужчину, обвиняемого в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали в Минеральных водах террориста, обвиняемого в нападении в составе вооруженной группы на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: zen.yandex. ru

Речь идет о нападении боевиков на Ботлихский район под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

Задержанным является гражданин России Рустам Ярбулдыев, 1977 года рождения. Сотрудники ФСБ совместно с СКР собрали неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к указанному преступлению.

Напомним, в 1999 году террористы вторглись в Ботлихский район Дагестана, где в ходе нападения убили свыше 280 и ранили более 800 сотрудников правопорядка и военнослужащих, а также гражданских лиц.