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Матвийчук: 200 тысяч солдат ВСУ не помогут в расширении линии фронта

1:58
Силовые структуры

Тактика, применяемая ВСУ, которая принесла противнику значительные потери, в настоящее время подвергается пересмотру. Военные эксперты прогнозируют, что на этой неделе ожидаются ещё более жестокие бои с привлечением значительных резервов со стороны киевского режима. Согласно украинским источникам, противник сосредотачивает около 200 тысяч человек и формирует "танковый кулак" на Запорожском направлении.

Матвийчук: 200 тысяч солдат ВСУ не помогут в расширении линии фронта
Фото: redstar.ru

Эксперты не исключают возможности того, что противник может расширить фронт и предпринять попытку прорыва через реку Днепр, чтобы занять левый берег. Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил "МК", почему ВСУ не имеют шансов на успех в Запорожской и Херсонской областях, несмотря на наличие значительных резервов и помощи со стороны Запада.

"Действительно, после того, когда вода уходит, русло сужается, появляются пороги, камни, что создаёт иллюзию свободного доступа на правый берег Днепра. Но я не думаю, что это возможно, так как везде стоят, во-первых, минные поля, во-вторых, комбинированные заграждения — надолбы, ежи, "зубы дракона", колючая проволока. И только по после этого — наши позиции, с современными противотанковыми средствами", — рассказал эксперт.

Шансы на формирование реки у ВСУ сведены к нулю. Все заявления противника являются лишь пропагандой, чтобы создать информационный шум и отвлечь общественность.

"Это своеобразная игра, чтобы Запад не прекращал свою финансовую помощь Украине", — отметил Матвийчук.

Для реализации задуманного ВСУ не помогут и 200-тысячные резервы, сосредоточенные на Запорожском направлении, поскольку ВС РФ имеют абсолютное превосходство в воздухе.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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