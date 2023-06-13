Руководитель России Владимир Путин сказал, что украинский оборонно-промышленный комплекс скоро прекратит существовать. Как отметил лидер, в этой стране ничего не производят.
Вместе с этим глава РФ напомнил, что Запад поставляет Киеву снаряды, технику и другое оружие.
"Так долго не проживёшь, не протянешь. Вопрос демилитаризации стоит в очень практическом плане", — подчеркнул президент на встрече с военными корреспондентами.
Ранее Путин предупредил, что цели военной спецоперации на Украине не изменятся, поскольку носят фундаментальный характер. При этом они корректируются в соответствии с обстановкой, добавил лидер РФ.
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