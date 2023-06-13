Ситуация на Донбассе в 2014 году вынудила Россию встать на защиту мирных жителей: так, РФ с самого начала не имела никакого отношения к происходящим событиям на территории региона. Об этом официально заявил президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с военными корреспондентами.
«После госпереворота (на Украине. — RT)... начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще».
Путин также отметил, что ВСУ к текущему моменту не достигли намеченных целей ни на одном из участков боевых действий.
Напомним, недавно поступила информация о начале встречи Путина с представителями медиа, которые связаны с военными освещениями событий: журналистами с федеральных каналов, блогерами и авторами Telegram-каналов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.