Путин сообщил, что Россия не имела отношения к событиям 2014 года в Донбассе

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация на Донбассе в 2014 году вынудила Россию встать на защиту мирных жителей: так, РФ с самого начала не имела никакого отношения к происходящим событиям на территории региона. Об этом официально заявил президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с военными корреспондентами.

Фото: rg.ru

«После госпереворота (на Украине. — RT)... начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще».

Путин также отметил, что ВСУ к текущему моменту не достигли намеченных целей ни на одном из участков боевых действий.

Напомним, недавно поступила информация о начале встречи Путина с представителями медиа, которые связаны с военными освещениями событий: журналистами с федеральных каналов, блогерами и авторами Telegram-каналов.