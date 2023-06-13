В Интернете опубликовано видео колонны западной бронетехники, которую на Времевском выступе уничтожила российская армия.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Очередной неудачный контрнаступ стоил киевской власти нескольких единиц бронетехники после ударов противотанковых подразделений ВС РФ.
Бойцы "Восточной" группировки армии России не позволили подразделениям ВСУ приблизиться к оборонительным российским рубежам, расстреляв колонну бандеровцев из ПТУРов и РПГ.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Времевском выступе в контрнаступление брошены подразделения, наспех сформированные из остатков ВСУ.
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