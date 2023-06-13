Путин высказался о "паркетных" генералах в армии России

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер России Владимир Путин заявил, что из-за военной спецоперации на Украине выявились "паркетные" генералы. Вместе с этим президент указал на их неэффективность.

Фото: mk.ru

По словам главы РФ, во всех вооружённых силах мира существуют такие руководители.

"И, наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, а оказалось, что они очень нужные", — добавил Путин во время встречи с военкорами.

Ранее он назвал Т-90 самым лучшим танком в мире.