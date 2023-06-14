Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. В Одессе прогремела серия мощных взрывов, сообщает украинские агентство УНИАН.
Так, сирена подняла по тревоге жителей:
"Сообщают о массовых взрывах в Одессе", — пишет украинский источник.
Ранее Рravda.Ru информировала о мощных "прилётах" в ряде украинских областей.
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