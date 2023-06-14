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УНИАН: в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

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Силовые структуры

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. В Одессе прогремела серия мощных взрывов, сообщает украинские агентство УНИАН.

УНИАН: в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Фото: vm.ru

Так, сирена подняла по тревоге жителей:

  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской областей.

"Сообщают о массовых взрывах в Одессе", — пишет украинский источник.

Ранее Рravda.Ru информировала о мощных "прилётах" в ряде украинских областей.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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