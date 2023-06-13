Украинские СМИ сообщили о пусках российских управляемых авиабомб в сторону Харьковской области. В Харькове звучит сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Уже поступила информация о взрывах в Купянском районе. Также в воздушном пространстве оккупированной Киевом части Запорожской области зафиксированы "Герани".
Около 23:20 в Запорожье прозвучали два взрыва.
Позже пришло сообщение, что российские дроны-камикадзе уже в небе Днепропетровщины. В небе Сумской области у границы с РФ тоже замечены беспилотники.
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