В городах Украины слышны взрывы: "Герани" и авиабомбы летят точно в цель

Украинские СМИ сообщили о пусках российских управляемых авиабомб в сторону Харьковской области. В Харькове звучит сирена воздушной тревоги.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Уже поступила информация о взрывах в Купянском районе. Также в воздушном пространстве оккупированной Киевом части Запорожской области зафиксированы "Герани".

Около 23:20 в Запорожье прозвучали два взрыва.

Позже пришло сообщение, что российские дроны-камикадзе уже в небе Днепропетровщины. В небе Сумской области у границы с РФ тоже замечены беспилотники.

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