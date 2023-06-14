Руководитель Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в своём Telegram-канале снимок с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.
"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", — подчеркнул глава российского региона.
Как отметил Кадыров, он знал о нормальном состоянии парламентария во время публикации новостей о гибели в украинских СМИ. Их политик обвинил в распространении лжи и отсутствии уважения к читателям. Вместе с этим руководитель Чечни заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" находятся на прежних позициях.
Кадыров добавил, что он и член ГД продолжают работать. Политики обсудили нынешнюю ситуацию на фронте и перераспределение сил, сказал глава региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.