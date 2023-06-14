Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и развеял слухи о его плохом состоянии

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в своём Telegram-канале снимок с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Фото: Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова. Ссылка: https://t.me/RKadyrov_95/3698

"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", — подчеркнул глава российского региона.

Как отметил Кадыров, он знал о нормальном состоянии парламентария во время публикации новостей о гибели в украинских СМИ. Их политик обвинил в распространении лжи и отсутствии уважения к читателям. Вместе с этим руководитель Чечни заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" находятся на прежних позициях.

Кадыров добавил, что он и член ГД продолжают работать. Политики обсудили нынешнюю ситуацию на фронте и перераспределение сил, сказал глава региона.