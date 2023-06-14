Песков: в Кремле встревожены сообщениями о состоянии Делимханова

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ Владимира Путина переживает по поводу состояния члена Госдумы Адама Делимханова.

Фото: РИА Новости

"Мы с большой тревогой восприняли информацию", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера во время брифинга.

Вместе с этим Песков выразил надежду на появление точных данных о местонахождении и самочувствии парламентария.

По словам представителя Кремля, украинские журналисты, которые сообщили о гибели депутата, часто публикуют дезинформацию.