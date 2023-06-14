Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ Владимира Путина переживает по поводу состояния члена Госдумы Адама Делимханова.
"Мы с большой тревогой восприняли информацию", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера во время брифинга.
Вместе с этим Песков выразил надежду на появление точных данных о местонахождении и самочувствии парламентария.
По словам представителя Кремля, украинские журналисты, которые сообщили о гибели депутата, часто публикуют дезинформацию.
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