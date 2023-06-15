Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певица Земфира* заявила, что никогда не получала деньги от ирландской и немецкой кредитных организаций
Актёр Оскар Кучера призвал лишить Лайму Вайкуле всех дивидендов в России
Подоляк назвал три текущие цели ВСУ
"MF": кардиолог Панова назвала семь неочевидных симптомов скорого инфаркта
Naval News: Россия удвоила количество необычных защитников Крыма
Nature Communications: дефицит витамина D при беременности повышает риск диабета у плода
В Росавиации высказались о заражении компьютера и потери данных в результате диверсии: "Убогая фантазия"
Советник Пушилина Кимаковский заявил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артёмовском
Туристка из РФ раскрыла секрет оплаты отдыха и услуг российскими картами в Турции

Олег Царёв объяснил, почему ВСУ не бросили в наступление танковые колонны

0:57
Силовые структуры

Российская армия имеет серьёзное преимущество перед противником в ударной авиации, поэтому все попытки наступления механизированных колонн обречены на провал. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Олег Царёв объяснил, почему ВСУ не бросили в наступление танковые колонны
Фото: n4k.ru

С начала наступления ВСУ не смогли сбить ни один российской самолёт или вертолёт. Российские лётчики работают аккуратно и без лишнего риска, отметил политик. ВКС России нанесли методичные удары по системам противовоздушной обороны противника, значительно проредив их, указал Царёв.

"Сколько бы танков Киев не бросил на прорыв, для российской авиации они будут удобной целью. Мы это понимаем. Запад это понимает. И, главное, Киев это понимает. Именно поэтому мы до сих пор не наблюдаем танковых колонн — клиньев, штурмующих наши позиции", — заключил он в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян

Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.

Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Последние материалы
Туристка из РФ раскрыла секрет оплаты отдыха и услуг российскими картами в Турции
Армия Украины атаковала Белоруссию беспилотником со взрывчаткой
Ведущий Александр Олешко раскритиковал шоу Comment Out и ведущего Владимира Маркони
SHOT: экс-сотрудница Росавиации с украинским гражданством взломала IT-структуру ведомства
Разведчик Пентагона: Россия победит Украину в 2023-м, НАТО не спасёт
Диетолог Соломатина назвала опасные последствия переедания
Reuters: прогресс контрнаступления Украины остановился из-за истощения сил
Эндокринолог РФ Зухра Павлова рассказала, как заставить организм лучше худеть
Российские туристы в Турции столкнулись с противоречивой ситуацией
Ключ к похудению или риск для здоровья: вся правда про сахарозаменители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников