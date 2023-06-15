Олег Царёв объяснил, почему ВСУ не бросили в наступление танковые колонны

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия имеет серьёзное преимущество перед противником в ударной авиации, поэтому все попытки наступления механизированных колонн обречены на провал. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Фото: n4k.ru

С начала наступления ВСУ не смогли сбить ни один российской самолёт или вертолёт. Российские лётчики работают аккуратно и без лишнего риска, отметил политик. ВКС России нанесли методичные удары по системам противовоздушной обороны противника, значительно проредив их, указал Царёв.

"Сколько бы танков Киев не бросил на прорыв, для российской авиации они будут удобной целью. Мы это понимаем. Запад это понимает. И, главное, Киев это понимает. Именно поэтому мы до сих пор не наблюдаем танковых колонн — клиньев, штурмующих наши позиции", — заключил он в своём Telegram-канале.