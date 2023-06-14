Доброволец рассказал, как ВС РФ подорвали танк "Леопард" во время наступления ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское контрнаступление идёт уже десять дней. Однако ни немецкие танки, ни американские боевые машины не смогли помочь ВСУ: киевский режим так и не добился значимых успехов.

Фото: wp-s.ru

Доброволец российской армии с позывным "Физрук" с первого дня наступления находится на передовой. Он рассказал, что ночью 4 июня противник открыл артиллерийский огонь по позициям ВС РФ, а утром отправил в ход танки и бронетранспортёры. Однако российские войска заставили колонну ВСУ изменить направление и выйти на заранее подготовленные минные поля.

Сначала украинские солдаты попытались эвакуировать немецкий танк "Леопард", но вскоре поняли, что без специального оборудования не смогут это сделать.

"Мы выехали из лесополосы и начали отрабатывать по подорванным машинам, не давая ВСУ возможности забрать технику. Им ничего не оставалось, как бросить её", — рассказал "Физрук" в беседе с "МК".