Украинское контрнаступление идёт уже десять дней. Однако ни немецкие танки, ни американские боевые машины не смогли помочь ВСУ: киевский режим так и не добился значимых успехов.
Доброволец российской армии с позывным "Физрук" с первого дня наступления находится на передовой. Он рассказал, что ночью 4 июня противник открыл артиллерийский огонь по позициям ВС РФ, а утром отправил в ход танки и бронетранспортёры. Однако российские войска заставили колонну ВСУ изменить направление и выйти на заранее подготовленные минные поля.
Сначала украинские солдаты попытались эвакуировать немецкий танк "Леопард", но вскоре поняли, что без специального оборудования не смогут это сделать.
"Мы выехали из лесополосы и начали отрабатывать по подорванным машинам, не давая ВСУ возможности забрать технику. Им ничего не оставалось, как бросить её", — рассказал "Физрук" в беседе с "МК".
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