Советник Пушилина Кимаковский заявил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артёмовском

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе Артёмовска, однако армия РФ сорвала планы киевского режима.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам советника врио руководителя Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, Вооружённые силы России оперативно отразили украинскую атаку.

"Вчера у противника была очень серьёзная задача под Артёмовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", — отметил Кимаковский в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артёмовска контролируется российскими военнослужащими. При этом он подчеркнул: ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерийских установок.