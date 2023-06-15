Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе Артёмовска, однако армия РФ сорвала планы киевского режима.
По словам советника врио руководителя Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, Вооружённые силы России оперативно отразили украинскую атаку.
"Вчера у противника была очень серьёзная задача под Артёмовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", — отметил Кимаковский в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артёмовска контролируется российскими военнослужащими. При этом он подчеркнул: ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерийских установок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.