Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации у Артёмовска.
По словам политика, на флангах Артёмовска российские военные держат происходящее под полным контролем, при том, что положение там остаётся по-прежнему непростым.
Пушилин добавил, что на флангах, которые ВСУ безуспешно пытаются атаковать, положение постепенно выправляется.
"Мы видим сложную, но абсолютно контролируемую ситуацию в Артемовске, который продолжает обстреливать артиллерия противника, также задействуются беспилотные летательные аппараты. Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах (города), которые противник видел как некую точку уязвимости", — сказал Пушилин журналистам.
13 июня Минобороны сообщило об успешном отражении двух атак противника на населённый пункт Клещеевку в ДНР, который находится к югу от Артёмовска.
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