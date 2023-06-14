Пушилин рассказал о том, что происходит на флангах Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации у Артёмовска.

Фото: РБК

По словам политика, на флангах Артёмовска российские военные держат происходящее под полным контролем, при том, что положение там остаётся по-прежнему непростым.

Пушилин добавил, что на флангах, которые ВСУ безуспешно пытаются атаковать, положение постепенно выправляется.

"Мы видим сложную, но абсолютно контролируемую ситуацию в Артемовске, который продолжает обстреливать артиллерия противника, также задействуются беспилотные летательные аппараты. Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах (города), которые противник видел как некую точку уязвимости", — сказал Пушилин журналистам.

13 июня Минобороны сообщило об успешном отражении двух атак противника на населённый пункт Клещеевку в ДНР, который находится к югу от Артёмовска.