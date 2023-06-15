Власти ЛНР готовятся к контрнаступлению ВСУ

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Евгений Поддубный проинформировал о том, что власти ЛНР готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ. В республике укрепляют фортификационные сооружения и совершенствуют работу систем ПВО, уточнил он.

Фото: СмК

Врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник заявил, что какие-либо очевидные признаки начала контрнаступления в настоящее время не зафиксированы, но подготовка к нему идёт.