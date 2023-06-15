"МК": Матвийчук объяснил, как Киев использует остатки армии в решающий момент

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на неудачи в начале наступления, Украина продолжает активные боевые действия. И у неё ещё есть значительные резервы сил и военной техники. На Западе предполагают, что в запасе у Киева остаётся около 32 000 обученных на полигонах НАТО военных и 837 танков. ВСУ стратегически распределяют ресурсы, сохраняя их для решающего момента в конфликте, считает бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: freeua.ru

По его мнению, подобная осторожность в использовании резервов может стать ключевым преимуществом ВСУ. И, возможно, эти силы будут главным "козырем", который будет применён в критической фазе битвы, пишет "МК".

Вторая фаза боёв может начаться в самое ближайшее время, считает военный эксперт. Разведчик отказался делать какие-то прогнозы, заметив, что произойти это может "хоть завтра".

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