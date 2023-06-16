NYT: Украина создаёт армию дронов для сбрасывания взрывчатки на передовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев приступил к реализации проекта "Армия дронов" для активного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии соприкосновения, сообщает The New York Times.

Фото: telegram

По информации издания, украинские боевики планируют с помощью дронов сбрасывать взрывные устройства на передовые позиции.

"Запущен украинский проект "Армия дронов" с целью использования на поле боя БПЛА, которые будут сбрасывать взрывчатку на передовой", — сказано в публикации.

Отмечается, что Киев хочет применять инновационные тактики и технологии для осуществления атак с помощью дронов. Как подчёркивается в материале, проект предусматривает организацию обучения для тысяч операторов. Им будут объяснять, как правильно маскировать, запускать и извлекать беспилотники, резюмировал обозреватель газеты.

Ранее стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили на территории Запорожской области два украинских БПЛА.