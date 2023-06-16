Киев приступил к реализации проекта "Армия дронов" для активного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии соприкосновения, сообщает The New York Times.
По информации издания, украинские боевики планируют с помощью дронов сбрасывать взрывные устройства на передовые позиции.
"Запущен украинский проект "Армия дронов" с целью использования на поле боя БПЛА, которые будут сбрасывать взрывчатку на передовой", — сказано в публикации.
Отмечается, что Киев хочет применять инновационные тактики и технологии для осуществления атак с помощью дронов. Как подчёркивается в материале, проект предусматривает организацию обучения для тысяч операторов. Им будут объяснять, как правильно маскировать, запускать и извлекать беспилотники, резюмировал обозреватель газеты.
Ранее стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили на территории Запорожской области два украинских БПЛА.
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