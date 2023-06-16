В подконтрольном Киеву городе Запорожье создалась тревожная обстановка.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
"Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизуют, объявляют шпионами… Идёт расправа над мирным населением", — отметил член администрации области.
Запорожская область стала субъектом РФ по результатам проведенного осенью прошлого года референдума, итоги которого киевская власть не признает и продолжает обстреливать регион.
Под контролем РФ сегодня находится более 70 процентов территории Запорожской области, ВСУ продолжают занимать областной центр — Запорожье. С марта текущего года административным центром региона временно стал Мелитополь.
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