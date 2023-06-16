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Рогов: в городе Запорожье сложилась тревожная обстановка: облавы и репрессии

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Силовые структуры

В подконтрольном Киеву городе Запорожье создалась тревожная обстановка.

Рогов: в городе Запорожье сложилась тревожная обстановка: облавы и репрессии
Фото: https://arnfoto.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизуют, объявляют шпионами… Идёт расправа над мирным населением", — отметил член администрации области.

Запорожская область стала субъектом РФ по результатам проведенного осенью прошлого года референдума, итоги которого киевская власть не признает и продолжает обстреливать регион.

Под контролем РФ сегодня находится более 70 процентов территории Запорожской области, ВСУ продолжают занимать областной центр — Запорожье. С марта текущего года административным центром региона временно стал Мелитополь.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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