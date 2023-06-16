Бойцы группировки "Центр" Вооружённых сил России наносят удары по скоплениям боевиков киевского режима в посадках за рекой Жеребец.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставляют свежие кадры ночных боёв, где "Отважные" на фронте у Сватово-Кременной сжигают националистов у реки Жеребец.
Бойцы группы "Центр", уничтожая скопления бандеровцев в посадках, обеспечивают продвижение сил российской армии, подытожило издание.
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