Ночные бои: группировка "Отважных" сжигает боевиков ВСУ у реки Жеребец

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы группировки "Центр" Вооружённых сил России наносят удары по скоплениям боевиков киевского режима в посадках за рекой Жеребец.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставляют свежие кадры ночных боёв, где "Отважные" на фронте у Сватово-Кременной сжигают националистов у реки Жеребец.

Бойцы группы "Центр", уничтожая скопления бандеровцев в посадках, обеспечивают продвижение сил российской армии, подытожило издание.