Рогов: ВСУ пытались атаковать на Ореховском направлении, но откатились назад с потерями

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска пытались реализовать ряд атак на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области, однако планы Киева были сорваны.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, неподалёку от населённого пункта Работино украинские солдаты намеревались захватить позиции РФ и прорвать первую линию обороны.

"Понеся потери в живой силе и бронетехнике (не менее одной единицы), нацисты откатились назад", — отметил он в Telegram-канале.

Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что наступательная операция Украины обречена на провал, поскольку Киев стремительно теряет ресурсы.