Украинские войска пытались реализовать ряд атак на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области, однако планы Киева были сорваны.
По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, неподалёку от населённого пункта Работино украинские солдаты намеревались захватить позиции РФ и прорвать первую линию обороны.
"Понеся потери в живой силе и бронетехнике (не менее одной единицы), нацисты откатились назад", — отметил он в Telegram-канале.
Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что наступательная операция Украины обречена на провал, поскольку Киев стремительно теряет ресурсы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.