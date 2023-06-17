Украинский пленный пожаловался на обучение новобранцев с пулемётом "Максим" образца 1910 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новобранцев в ВСУ готовят на передовую, обучая стрелять на очень старом оружии, посетовал украинский военнопленный. По его словам, мобилизованные проходят подготовку с пулемётами "Максим" образца 1910 года.

Фото: russiatoday.ru

Как рассказал ВСУшник, автомат привозили для оттачивания навыка сборки-разборки.

"Привозили пулемёт "Максим". Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты… Показывали, как разбирать пулемёт Калашникова", - пояснил военнопленный.

В какой части происходило действие, украинец ответить не смог. По его словам, все таблички с названием и номером расположения были сняты.