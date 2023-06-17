Новобранцев в ВСУ готовят на передовую, обучая стрелять на очень старом оружии, посетовал украинский военнопленный. По его словам, мобилизованные проходят подготовку с пулемётами "Максим" образца 1910 года.
Как рассказал ВСУшник, автомат привозили для оттачивания навыка сборки-разборки.
"Привозили пулемёт "Максим". Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты… Показывали, как разбирать пулемёт Калашникова", - пояснил военнопленный.
В какой части происходило действие, украинец ответить не смог. По его словам, все таблички с названием и номером расположения были сняты.
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