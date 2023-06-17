Под обстрелом боевиков ВСУ – Курская область

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Укронацисты в очередной раз подвергли мощному обстрелу приграничные районы Курской области.

Фото: СмК

Военный аналитик Рыбарь сообщает, что под удар боевиков ВСУ попало сегодня село Сальное, расположенное на территории Хомутовского района. Местные власти зафиксировали повреждения в двух жилых домах и двух хозпостройках, а также на линии электропередачи.

Аварийные службы уже начали восстанавливать электроснабжение, пишет Рыбарь.