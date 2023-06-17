Укронацисты в очередной раз подвергли мощному обстрелу приграничные районы Курской области.
Военный аналитик Рыбарь сообщает, что под удар боевиков ВСУ попало сегодня село Сальное, расположенное на территории Хомутовского района. Местные власти зафиксировали повреждения в двух жилых домах и двух хозпостройках, а также на линии электропередачи.
Аварийные службы уже начали восстанавливать электроснабжение, пишет Рыбарь.
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