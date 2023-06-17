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Экс-разведчик США Риттер: Украине надо подать в МУС на главу американской армии Милли

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Силовые структуры

Киевскому режиму нужно подать в суд на главу Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли, следует из заявления экс-разведчика Скотта Риттера.

Он выразил мнение о том, что Украина по завершению конфликта должна завести дело в МУС, поскольку отправление бойцов на линию обороны армии РФ с незнакомым для них снаряжением и без авиационной поддержки называется "убийством".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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