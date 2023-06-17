Экс-разведчик США Риттер: Украине надо подать в МУС на главу американской армии Милли

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевскому режиму нужно подать в суд на главу Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли, следует из заявления экс-разведчика Скотта Риттера.

Он выразил мнение о том, что Украина по завершению конфликта должна завести дело в МУС, поскольку отправление бойцов на линию обороны армии РФ с незнакомым для них снаряжением и без авиационной поддержки называется "убийством".