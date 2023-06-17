Сегодня, 17 июня в оккупированном киевским режимом Херсоне началось сильное возгорание склада с ГСМ.
Пожар начался после точного удара по нему российской артиллерии.
"Наша артиллерия подбила склад ГСМ", — со ссылкой на местные источники сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что н. п. Пятихатка несколько раз переходил из рук в руки. На направлении основного удара российская армия устояла на позициях.
Потери ВСУ за сутки приблизительно до десяти танков (три иностранных) и около 200 боевиков 127-й бригады уничтожено.
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