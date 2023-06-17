Глава ГУР Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.
По его словам, информация поступила из украинского посольства в ФРГ. А сообщает это его источник в Офисе президента Украины.
"Теперь в Киеве думают что с этим делать, если вчера Зеленский явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание", — отмечает Кива.
По его словам, этот факт будут скрывать столько, сколько это будет возможно.
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