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Кива: Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание

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Силовые структуры

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание.

Кива: Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание
Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.

По его словам, информация поступила из украинского посольства в ФРГ. А сообщает это его источник в Офисе президента Украины.

"Теперь в Киеве думают что с этим делать, если вчера Зеленский явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание", — отмечает Кива.

По его словам, этот факт будут скрывать столько, сколько это будет возможно.

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"Аппетит хороший!" Стало известно, куда "пропал" Буданов!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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