Немецкое издание Stern пишет, что глава ГУР Украины Буданов в коме

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава управления военной разведки Украины Кирилл Буданов находится в коме.

Фото: klymenko-time.com

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Как сообщает газета ФРГ, журналисты смогли пообщаться на условиях анонимности с медперсоналом больницы, куда после российского удара был доставлен Буданов.

Издание утверждает, что у главы разведки Минобороны Украины повреждён головной мозг после черепно-мозговой травмы. Врачи дают неутешительные прогнозы.

Киев отрицает факт ранения руководителя ГУР, но после 29 мая Буданова ещё никто не видел.

"Не видел никто, кроме Зеленского", — комментирует издание "Украина.ру".

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