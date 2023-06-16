Глава управления военной разведки Украины Кирилл Буданов находится в коме.
Об этом сообщает немецкое издание Stern.
Как сообщает газета ФРГ, журналисты смогли пообщаться на условиях анонимности с медперсоналом больницы, куда после российского удара был доставлен Буданов.
Издание утверждает, что у главы разведки Минобороны Украины повреждён головной мозг после черепно-мозговой травмы. Врачи дают неутешительные прогнозы.
Киев отрицает факт ранения руководителя ГУР, но после 29 мая Буданова ещё никто не видел.
"Не видел никто, кроме Зеленского", — комментирует издание "Украина.ру".
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