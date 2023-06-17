Произошедшее сегодня под Ореховом — это бойня.
Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Юрий Подоляка.
По его словам, складывается такое впечатление, что НАТО поставил Киев на очень "жёсткую растяжку".
"Я получил данные о потерях противника под Ореховым. Думаю завтра-послезавтра будут новые страшные для населения Украины видео подбитой техники. Много там её стоит — десятки единиц", — отметил военный блогер.
Однако самое страшное — это огромные потери личного состава ВСУ. Враг даже не смог оттуда раненых эвакуировать.
Бывалые российские офицеры в шоке от увиденного, отмечает аналитик, такой бойни и такого наплевательского отношения к жизням собственных солдат они ещё не видели. Кстати, благодаря работе ВС РФ, позиции под Ореховым под контролем армии России.
Многие сотни заплатили жизнью за интересы США и Британии, подытожил Подоляка.
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