Бойня под Ореховым — даже бывалые офицеры такого не видели

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Произошедшее сегодня под Ореховом — это бойня.

Фото: YouTube

Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Юрий Подоляка.

По его словам, складывается такое впечатление, что НАТО поставил Киев на очень "жёсткую растяжку".

"Я получил данные о потерях противника под Ореховым. Думаю завтра-послезавтра будут новые страшные для населения Украины видео подбитой техники. Много там её стоит — десятки единиц", — отметил военный блогер.

Однако самое страшное — это огромные потери личного состава ВСУ. Враг даже не смог оттуда раненых эвакуировать.

Бывалые российские офицеры в шоке от увиденного, отмечает аналитик, такой бойни и такого наплевательского отношения к жизням собственных солдат они ещё не видели. Кстати, благодаря работе ВС РФ, позиции под Ореховым под контролем армии России.

Многие сотни заплатили жизнью за интересы США и Британии, подытожил Подоляка.

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