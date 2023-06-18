Мясорубка в Артёмовске уничтожила почти весь состав снайперов ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мясорубка в Артёмовске уничтожила почти весь состав боеспособных войск Украины.

Фото: ВКонтакте

Бахмутовская мясорубка нанесла армии Незалежной огромный ущерб снайперам на данном направлении. Об этом сообщает в Telegram-канал "Легитимный".

Очень много на крышах домов было снайперов ВСУ, прошедших не одно сражение, и почти все они были уничтожены управляемыми бомбами, пишет портал.

Отмечается, что при наступлении снайперы не особо важны, однако при затяжных боях в городе, снайпер — это "козырь" против штурмовиков.

Все в ВСУ считают Артёмовскую мясорубку ошибкой администрации Зеленского, которая будет "дорого стоить".

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