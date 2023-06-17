У Орехова танкисты РФ вступили в бой и за 20 минут уничтожили три танка ВСУ

Захлебнулась очередная атака Вооружённых сил Украины у Орехова.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Танкисты армии России вступили в бой и за 20 минут уничтожили три танка ВСУ.

"Противник настолько боится наших танков, что снова провёл дистанционное минирование с помощью РСЗО, чтобы затруднить подход новым бронемашинам к месту боёв", — пишут военкоры.

На данный момент боевики киевского режима проводят перегруппировку после сильнейших потерь, работает артиллерия с обеих сторон.