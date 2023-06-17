Захлебнулась очередная атака Вооружённых сил Украины у Орехова.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Танкисты армии России вступили в бой и за 20 минут уничтожили три танка ВСУ.
"Противник настолько боится наших танков, что снова провёл дистанционное минирование с помощью РСЗО, чтобы затруднить подход новым бронемашинам к месту боёв", — пишут военкоры.
На данный момент боевики киевского режима проводят перегруппировку после сильнейших потерь, работает артиллерия с обеих сторон.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.