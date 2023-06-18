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Уничтожен организатор поджога Дома Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года

0:50
Силовые структуры

Российская армия ликвидировала одного из участников убийства в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Уничтожен организатор поджога Дома Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Фото: https://t.me/ChDambiev/24105

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националист Роман Черномаз был снайпером, уничтожен под Артёмовском. Его ликвидацию уже подтвердили украинские источники.

Сообщается, что ликвидирован один из организаторов поджога Дома Профсоюзов в Одессе, ярый бандеровец. Воевал в должности снайпера в нацбатальоне 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Кстати, он сын известного украинского нациста Богдана Черномаза.

Ранее сообщалось, что мясорубка в Артёмовске уничтожила почти весь состав снайперов ВСУ.

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Уничтожение целой колонны техники ВСУ на Запорожском фронте — подробности
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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