Уничтожен организатор поджога Дома Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия ликвидировала одного из участников убийства в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Фото: https://t.me/ChDambiev/24105

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националист Роман Черномаз был снайпером, уничтожен под Артёмовском. Его ликвидацию уже подтвердили украинские источники.

Сообщается, что ликвидирован один из организаторов поджога Дома Профсоюзов в Одессе, ярый бандеровец. Воевал в должности снайпера в нацбатальоне 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Кстати, он сын известного украинского нациста Богдана Черномаза.

Ранее сообщалось, что мясорубка в Артёмовске уничтожила почти весь состав снайперов ВСУ.

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