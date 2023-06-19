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Украинские СМИ: в Одессе и Запорожье прогремели сильные взрывы

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Силовые структуры

В Одессе и Запорожье произошли сильные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Украинские СМИ: в Одессе и Запорожье прогремели сильные взрывы
Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", в Одессе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Областная военная администрация подтвердила эту информацию.

"В Одессе раздался сильный взрыв", — сказано в материале ТСН.

Журналисты "Укринформ" также заявили о мощных взрывах на территории подконтрольного киевскому режиму Запорожья.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 июня армия РФ нанесла ракетные удары по складам завода "Краян" в Одесской области, где хранились иностранные боеприпасы и военная техника, переданные Вооружённым силам Украины (ВСУ).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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