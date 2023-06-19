Украинские СМИ: в Одессе и Запорожье прогремели сильные взрывы

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одессе и Запорожье произошли сильные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", в Одессе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Областная военная администрация подтвердила эту информацию.

"В Одессе раздался сильный взрыв", — сказано в материале ТСН.

Журналисты "Укринформ" также заявили о мощных взрывах на территории подконтрольного киевскому режиму Запорожья.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 июня армия РФ нанесла ракетные удары по складам завода "Краян" в Одесской области, где хранились иностранные боеприпасы и военная техника, переданные Вооружённым силам Украины (ВСУ).