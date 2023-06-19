В Одессе и Запорожье произошли сильные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", в Одессе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Областная военная администрация подтвердила эту информацию.
"В Одессе раздался сильный взрыв", — сказано в материале ТСН.
Журналисты "Укринформ" также заявили о мощных взрывах на территории подконтрольного киевскому режиму Запорожья.
Ранее стало известно, что в ночь на 14 июня армия РФ нанесла ракетные удары по складам завода "Краян" в Одесской области, где хранились иностранные боеприпасы и военная техника, переданные Вооружённым силам Украины (ВСУ).
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