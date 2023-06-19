Аксёнов: на севере Крыма система ПВО сбила два беспилотника, летевших на малой высоте

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На севере Крыма в тёмное время суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: mil.ru

По словам руководителя республики Сергея Аксёнова, оба дрона летели на малой высоте.

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Он также обратился к жителям полуострова и порекомендовал им не волноваться. Как пояснил Аксёнов, информацию об обстановке в Крыму следует получать лишь из проверенных источников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня ВСУ пытались атаковать Крым с помощью девяти беспилотников. Все дроны были сбиты или заглушены, однако один из БПЛА успел сдетонировать.