На севере Крыма в тёмное время суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По словам руководителя республики Сергея Аксёнова, оба дрона летели на малой высоте.
"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", — подчеркнул политик в Telegram-канале.
Он также обратился к жителям полуострова и порекомендовал им не волноваться. Как пояснил Аксёнов, информацию об обстановке в Крыму следует получать лишь из проверенных источников.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня ВСУ пытались атаковать Крым с помощью девяти беспилотников. Все дроны были сбиты или заглушены, однако один из БПЛА успел сдетонировать.
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