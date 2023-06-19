Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую оборону у Стельмаховки на Купянском направлении. Об этом рассказал военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, бойцы РФ нанесли огневое поражение противнику. Он отметил, что армия Украины столкнулась с серьёзными потерями и отказалась от дальнейшего наступления.
"В районе Стельмаховки силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Как пояснил эксперт, аэроразведка и своевременное выявление целей поспособствовали нанесению точного упреждающего удара по позициям ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по живой силе и технике украинский войск на Купянском направлении.
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