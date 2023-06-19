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Военный эксперт Марочко: армия РФ остановила попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

1:04
Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую оборону у Стельмаховки на Купянском направлении. Об этом рассказал военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт Марочко: армия РФ остановила попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, бойцы РФ нанесли огневое поражение противнику. Он отметил, что армия Украины столкнулась с серьёзными потерями и отказалась от дальнейшего наступления.

"В районе Стельмаховки силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, аэроразведка и своевременное выявление целей поспособствовали нанесению точного упреждающего удара по позициям ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по живой силе и технике украинский войск на Купянском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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