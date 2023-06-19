Военный эксперт Марочко: армия РФ остановила попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую оборону у Стельмаховки на Купянском направлении. Об этом рассказал военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, бойцы РФ нанесли огневое поражение противнику. Он отметил, что армия Украины столкнулась с серьёзными потерями и отказалась от дальнейшего наступления.

"В районе Стельмаховки силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, аэроразведка и своевременное выявление целей поспособствовали нанесению точного упреждающего удара по позициям ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по живой силе и технике украинский войск на Купянском направлении.