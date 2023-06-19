Ходаковский: боевики ВСУ ночью попытались захватить одну из наших позиций

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) после неудачных попыток взять в предыдущие дни одну из позиций российских военных потратили на неё вчера около 120 снарядов. А ночью пошли в атаку, надеясь, что защищать её уже некому. Об этом написал замглавы Росгвардии ДНР, бывший комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Фото: https://eadaily.com/

По словам военного, в итоге ВСУ потеряли четверых человек погибшими, а к утру наступило относительное затишье.

Может, завтра противник поднатужится и выбьет нас с этого клочка земли, но будет ещё одна такая позиция, а потом ещё. Однако если ему придётся на каждую тратить столько ресурсов и времени, то надолго его потенциала не хватит, заключил комбат.

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