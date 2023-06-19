Российские военные захватили французский танк с инструкцией и боекомплектом

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные разгромили наступающие силы ВСУ у Новодонецкого на Времевском выступе на стыке ДНР и Запорожской области и уничтожили более 50 единиц техники НАТО. В ходе боя также захвачен французский колёсный танк AMX-10. Об этом сообщают военкоры в Telegram-каналах.

Фото: https://t.me/globalwarzone/16380

Отмечается, что танк затрофеили бойцы добровольческого формирования "Каскад" вместе с инструкцией и боекомплектом. При этом каких-либо критических повреждений на машине не замечено, поэтому она ещё может повоевать против своих бывших хозяев.

В Сети также появилось видео, на котором военные России осматривают захваченный танк и дают ему профессиональную оценку.

Ранее британская Daily Mail опубликовала видео трофейного танка-камикадзе Т-54, который россияне начинили взрывчаткой и пустили на позиции ВСУ.

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