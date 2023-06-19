Киев: русские подтянули резервы и перешли в активное наступление на Лиманском и Купянском фронтах

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России стремится выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Фото: YouTube

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что на восточном фронте на данный момент сложная ситуация.

Русские пытаются перехватить инициативу: подтянули резервы и активно наступают. Наблюдается высокая активность обстрелов, идут ожесточённые бои, заявила сотрудник военного ведомства.

Минобороны России уже сообщило, что за сутки на Краснолиманском направлении уничтожено более сотни боевиков, две БМП, две бронемашины, два пикапа, две САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении атаками подразделений "Западной" группировки и ВКС РФ за сутки пресечена деятельность двух ДРГ, уничтожены более 40 боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля, польская САУ "Krab".

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