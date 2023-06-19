Нарышкин: многие члены НАТО устали от Украины и её президента Зеленского

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад намеренно "раскручивал" тему наступления ВСУ в медиапространстве, чтобы оправдывать поставку оружия и обеспечивать единение альянса НАТО. Однако многие из стран военного блока уже "устали" от киевской власти.

Фото: Fotodom.ru/ Fotoimedia EO

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Было важно раскручивать тему предстоящего контрнаступления в мировом информационном пространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение — это элемент психической атаки перед боем. Постоянное муссирование темы позволяло евроатлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и её президента", — отметил, в частности, директор СВР.

Он подчеркнул, что "кулуарно" многие военные эксперты Запада весьма сомневаются в успехе "авантюры наступления", а также оценивают цель, о которой заявляет киевский режим, как "недостижимая".

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