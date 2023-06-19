В СМИ Украины появился комментарий от имени Буданова с "опровержением" его смерти

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов якобы лично прокомментировал сообщения о своей гибели, которые распространялись в СМИ в последнее время.

Фото: klymenko-time.com

Ранее сообщалось, что 29 мая Буданов получил тяжёлое ранение во время удара по зданию ведомства. После этого он был отправлен в Польшу, оттуда — в Германию.

Украинский Kyiv Post 19 июня опубликовал статью, где привёл первый "комментарий" от имени Буданова.

"Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", — по словам укроСМИ, заявил глава украинской разведки.

Сообщения о его ранении и выезде за границу в цитате не комментируются.

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