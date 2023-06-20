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Глава ГУР Украины появился в телеэфире впервые после слухов о ранении и смерти

0:57
Силовые структуры

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов появился в прямом эфире.

Глава ГУР Украины появился в телеэфире впервые после слухов о ранении и смерти
Фото: klymenko-time.com

Это первое его появление в телеэфире после сообщений о тяжёлом ранении.

На видео, сделанном в помещении, похожем на кабинет, руководитель украинской военной разведки заявил, что все сообщения о его гибели не соответствуют действительности, а воспринимает он их "с усмешкой".

Буданов утверждает, что с ним "всё нормально".

Ранее появились новости, что Буданов получил ранение 29 мая. Утверждалось, что после этого его переправили в Польшу, а затем на лечение в ФРГ. При этом западная пресса указывала на отсутствие доказательств того, что глава ГУР Украины здоров.

19 июня Киев опубликовал от его имени сообщение, где говорилось, что "в стране создается спецотряд бессмертных командующих".

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Буданов: угроза подрыва Запорожской АЭС, применение тактического ядерного оружия
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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