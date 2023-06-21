ВС России наносят массированный удар по регионам Украины. Согласно информации, мощные взрывы прогремели в Киевской области.
В ряде областей Незалежной ревёт воздушная тревога:
Уже взрывы прогремели:
"На данный момент "Герани" летят по Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областям", — передаёт "Украина.ру".
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