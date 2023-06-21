Марочко: ВСУ утратили несколько ключевых позиций на Купянском направлении

Украинские военные утратили несколько ключевых позиций на Купянском направлении. Об этом заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли реализовать успешное наступление в районе Купянска.

"Вместо занятия новых рубежей противник утратил несколько ключевых позиций", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

Как уточнил эксперт, речь идёт о пунктах дислокации, которые на протяжении длительного времени находились под контролем украинских солдат.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российская армия подтянула резервы и перешла в активное наступление на Купянском направлении.